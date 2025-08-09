Поиск

Президенты Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликта

Ереван и Баку решили проблему Зангезурского коридора

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Декларация об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией подписана лидерами стран Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в пятницу в Вашингтоне.

В церемонии подписания принял участие президент США Дональд Трамп. "Это историческая встреча между Арменией и Азербайджаном", - сказал он на открытии церемонии подписания.

Американский президент сообщил, что Еревану и Баку удалось урегулировать проблему, которая ранее препятствовала достижению мирного соглашения, речь идет об использовании транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванским районом, проходящего по территории Армении, - Зангезурский коридор.

"Мы урегулировали ключевой вопрос, который срывал предыдущие переговоры. В этой декларации закреплено (название коридора - ИФ), которое является большой честью для меня, я этого не просил: "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", - сказал Трамп.

Как он пояснил, "это специальная транзитная зона, которая позволит Азербайджану получить полный доступ к своей территории в районе Нахичевань при полном уважении суверенитета Армении". "Армения также создаёт эксклюзивное партнёрство с Соединенными Штатами для развития этого коридора", - подчеркнул американский президент.

По его словам, в ближайшие годы следует ожидать "значительного развития инфраструктуры со стороны американских компаний". "Они очень хотят зайти в эти две страны. И собираются потратить много денег, что принесет экономическую выгоду всем трём нашим государствам", - отметил Трамп.

"Кроме того, США подписывают двусторонние соглашения с обеими странами о расширении сотрудничества в энергетической торговле и технологиях, включая искусственный интеллект, а также энергетику", - сказал президент США.

Армения Азербайджан декларация подписание
