Военные РФ сообщили об ударе "Искандером" по позициям ВСУ в Черниговской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ударом комплекса "Искандер" уничтожили военную технику ВСУ в районе села Стахорщина в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"По данным разведки, в результате нанесения удара ракетой с фугасной боевой частью по цели, уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой и вооружением и личный состав ВСУ осуществлявший погрузочно-разгрузочные работы", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в результате удара ВСУ потеряли до 20 военнослужащих.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Украина Черниговская область Минобороны РФ
