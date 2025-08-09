Военные РФ сообщили об ударе "Искандером" по позициям ВСУ в Черниговской области
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ударом комплекса "Искандер" уничтожили военную технику ВСУ в районе села Стахорщина в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ в субботу.
"По данным разведки, в результате нанесения удара ракетой с фугасной боевой частью по цели, уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой и вооружением и личный состав ВСУ осуществлявший погрузочно-разгрузочные работы", - говорится в сообщении министерства.
По его данным, в результате удара ВСУ потеряли до 20 военнослужащих.