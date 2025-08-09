Корабль Crew Dragon начал схождение с орбиты для возвращения на Землю

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon в субботу начал схождение с орбиты для предстоящего приводнения вблизи Калифорнии, сообщило НАСА.

Корабль Crew Dragon в экипаж которого входит космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, ранее в субботу отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Корабль совершал полет в рамках миссии Crew-10, которая продолжалась на орбите пять месяцев - с марта этого года. На Землю вместе с Песковым вернутся астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Корабль Crew Dragon должен будет после схождения с орбиты приводниться в Тихом океане вблизи Калифорнии.