Метис бульдога по кличке Петуния выиграла титул самой уродливой собаки в мире

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Двухлетняя метис французского и английского бульдогов Петуния выиграла конкурс "Самая уродливая собака в мире" в Санта-Розе в Калифорнии.

Как сообщает The New York Times, Петуния и ее хозяйка получат $5 тысяч, а также изображение собаки появится на ограниченной партии рутбира (традиционное американское безалкогольное корневое пиво), производимого спонсором конкурса.

Конкурс проводится уже несколько десятилетий, его задача - привлечь внимание к проблемам бездомных животных и напомнить людям, что "порода не главное в вашем домашнем любимце".

Так Петуния изначально жила в Лас-Вегасе, на захламленном заднем дворе заводчика. Она лишилась шерсти, и ей тяжело было дышать из-за дефекта нёба. Ее спасли волонтеры, благодаря которым она получила уход и лечение, ей сделали необходимую операцию.