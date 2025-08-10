Генсек НАТО считает, что Киеву не надо соглашаться ограничивать численности армии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Процесс украинского урегулирования не должен включать в себя ограничения на численность армии Украины, заявил в воскресенье генсек НАТО Марк Рютте.

"Не должно быть ограничений на число военнослужащих Украины", - сказал он в интервью телеканалу ABC. Также он считает важным, чтобы Киеву дали возможность "самостоятельно определить свое геополитическое будущее".

Кроме того, по его словам, недопустимы и ограничения на присутствие сил НАТО на восточном фланге альянса. "Не должно быть ограничений для сил НАТО на восточном фланге - в таких странах, как Латвия, Эстония, Финляндия", - подчеркнул генсек.