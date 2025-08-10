Европейские лидеры добиваются разговора с Трампом до его переговоров с Путиным

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Лидеры европейских стран пытаются организовать контакты с президентом США Дональдом Трампом прежде, чем тот проведет в пятницу переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Главы государств хотят поговорить с ним до пятницы, когда Трамп и Путин должны встретиться", - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что главы МИД стран ЕС намерены в понедельник в онлайн формате провести встречу для обсуждения ситуации на Украине.

Ранее Трамп сообщил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске.