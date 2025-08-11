Поиск

Нетаньяху заявил, что ликвидация ХАМАС остается важнейшей целью Израиля

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Израиль не прекратит боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС до полного его уничтожения, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Война может закончиться завтра, если ХАМАС сложит оружие и освободит всех оставшихся заложников", - сказал он на пресс-конференции для иностранных СМИ.

Премьер добавил: "Учитывая отказ ХАМАС сложить оружие, у Израиля нет иного выбора, кроме как завершить начатое и окончательно разгромить ХАМАС".

Нетаньяху сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание "ликвидировать два оставшихся оплота ХАМАС в городе Газа и в центральных районах" сектора Газа.

По его словам, ЦАХАЛ приступит к осуществлению этого плана, предоставив гражданскому населению возможность безопасно покинуть районы боевых действий и оставаться в специально отведенных безопасных зонах.

На отдельной пресс-конференции для израильских СМИ Нетаньяху заявил, что ХАМАС для заключения сделки "выдвинул невыполнимые условия - не только с нашей точки зрения, но и с точки зрения Соединенных Штатов".

Требования палестинских радикалов о полном выводе израильских войск из сектора Газа, а также об обязательных международных гарантиях, которые помешали бы возобновить боевые действия, он назвал неприемлемыми.

"Это условия капитуляции, которые не согласилось бы принять ни одно ответственное правительство, и, конечно, я их не приму", - подчеркнул премьер Израиля.

ЦАХАЛ ХАМАС Биньямин Нетаньяху Газа
