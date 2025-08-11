Поиск

Нетаньяху уверен в победе в ближневосточном конфликте без иностранной поддержки

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Израиль, несмотря на критику его действий в секторе Газа со стороны многочисленных стран мира, одержит победу в ближневосточном конфликте, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он напомнил, что 7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль.

"Возможно, некоторые предпочитают забыть о событиях 7 октября. Мы не забудем о том, что произошло, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить нашу страну и наших людей, защитить наше будущее. Мы выиграем войну, с поддержкой или без нее", - сказал премьер на пресс-конференции в ответ на вопрос о международной критике Израиля.

Он коснулся недавней волны заявлений западных представителей о признании палестинского государства.

Нетаньяху назвал ошибочным мнение о том, "если бы если бы палестинцам предоставили государство, они прекратили бы усилия по уничтожению еврейского государства".

"Это не поддается воображению или пониманию, как умные люди во всем мире, включая опытных дипломатов, руководителей правительств и уважаемых журналистов, поддаются этой абсурдной идее", - заявил он.

По его словам, ХАМАС де-факто создал государство в секторе Газа, которое он использовал "для развязывания террористической войны против Израиля", и сделает это снова, если сможет.

