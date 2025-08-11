Нетаньяху и Трамп обсудили план Израиля по борьбе с ХАМАС в секторе Газа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в воскресенье планы по установлению контроля над городом Газа и усилия по освобождению оставшихся заложников, сообщила канцелярия израильского премьера.

Отмечается, что "лидеры двух стран обсудили планы Израиля по захвату оставшихся опорных пунктов ХАМАС в Газе с целью прекращения войны, освобождения оставшихся заложников и разгрома" палестинского движения.

Израильский премьер также поблагодарил Трампа за его "неизменную поддержку Израиля с начала войны".

Нетаньяху в ходе пресс-конференции в воскресенье заявил, что Израиль не прекратит боевые действия против движения ХАМАС до полного его уничтожения.

Премьер-министр Израиля сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание "ликвидировать два оставшихся оплота ХАМАС в городе Газа и в центральных районах" сектора.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

По данным Минздрава сектора Газа, в анклаве за время операции погибли более 60 тыс. человек.