Минобороны Литвы объявило о военных учениях у границы с Белоруссией

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Тактические учения Arsus vilkas 2025 ("Свирепый волк 2025") пройдут с 11 по 20 августа в Варенском районе Литвы, граничащем с Гродненской областью Белоруссии, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"В течение первой недели учений пехотные роты и штаб будут передислоцированы в Варенский район, где проведут оборонительные действия в населенных пунктах с использованием боевых машин пехоты Vilkas и другой боевой техники. В течение второй недели учений подразделения проведут учения с боевой стрельбой на уровне дивизии на полигоне Гайжюнай", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили об интенсивном движении военной техники по дорогам Варенского района в ходе учений.

