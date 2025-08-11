Поиск

Индия изучает возможность приобретения у России истребителей Су-57

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ВВС Индии для решения проблемы нехватки боевой авиации рассматривают возможность закупки истребителей пятого поколения - российских Су-57 и американских F-35, сообщает The Times of India.

Отмечается, что эти самолеты могут способствовать усилению ВВС Индии, пока индийские военные не получат к 2035 году свой собственный самолет AMCA.

Однако, по словам собеседников The Times of India, официальные обсуждения по данному вопросу в настоящее время не ведутся ни с российской, ни с американской стороной.

Также сообщается, что Дели активно добивается соглашения с Францией о приобретении дополнительной партии истребителей Rafale. Всего Индия хочет получить 114 истребителей, большую часть из которых должны собрать на индийской территории.

Отдельно ВМС Индии рассчитывают получить в 2028-2030 годах 26 истребителей Rafale Marine для авианосца INS Vikrant.

Индийские СМИ напоминают, что истребители Rafale сыграли ключевую роль в ходе операции "Синдур" 7-10 мая для нанесения ударов вглубь Пакистана.

В данный момент ВВС Индии располагают 31 эскадрильями - по 16-18 истребителей; однако количество эскадрилий может сократиться до 29 из-за вывода из эксплуатации МиГ-21.

AMC Индия F-35 Су-57
