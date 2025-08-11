Поиск

Rumble изучает покупку поставщика решений для ИИ-инфраструктуры Northern Data за $1,17 млрд

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американский оператор видеоплатформы и облачных сервисов Rumble Inc. может сделать предложение о покупке германской Northern Data AG, поставщика решений для ИИ-инфраструктуры, за $1,17 млрд.

Как говорится в сообщении Rumble, компания изучает сделку в виде обмена акциями. В соответствии с рассматриваемыми условиями, акционеры Northern Data получат 2,319 новой акции Rumble за каждую свою бумагу.

В сообщении подчеркивается, что окончательное решение еще не принято и Rumble не гарантирует, что предложение будет сделано.

Криптовалютная компания Tether, являющаяся крупнейшим акционером Northern Data, дала понять, что поддержит сделку, отмечают в Rumble. Tether инвестировала в Northern Data $775 млн в феврале 2025 года.

Обсуждаемые условия сделки также предполагают, что криптовалютное подразделение Northern Data будет выделено в самостоятельную компанию.

Northern Data сообщила в понедельник, что оценивает заявление Rumble относительно возможного предложения и готова вести переговоры с последней.

Акции Northern Data теряют в цене 8,8% на торгах во Франкфурте в понедельник, стоимость бумаг Rumble подскочила на 16,5% на предварительных торгах.

