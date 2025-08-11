Поиск

Новая Зеландия рассматривает возможность признания палестинского государства

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что страна изучает возможность признания палестинского государства, сообщает в понедельник межарабский телеканал Al Arabiya.

По словам Питерса, правительство, предварительно приняв формальное решение, представит позицию по данному вопросу на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдет с 22 по 30 сентября 2025 года.

Ранее в понедельник австралийская газета Sydney Morning Herald сообщила о планах Австралии признать палестинское государство.

По словам источников издания, решение о признании Палестины будет принято в ближайшем будущем, а формально будет оглашено также на ГА ООН в сентябре.

