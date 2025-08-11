На юге Европы установилась экстремальная жара

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Франция, Италия и Испания страдают от запредельной жары, в некоторых районах ожидается повышение температуры до 43 градусов по Цельсию.

Национальная гидрометеорологическая служба Франции Météo‑France перевела 12 департаментов страны на "красный уровень" опасности в связи с жарой, еще 41 департамент, а также Андорра, находятся в "оранжевой зоне".

По данным гидрометеорологической службы, на юго-западе Франции ожидается жара "исключительного уровня", в частности, в Каркассоне и Ангулеме столбик термометра поднимется до 43 градусов по Цельсию.

Кроме того, 25 департаментов Франции от бассейна Средиземного моря до атлантического побережья переведены в оранжевый режим из‑за высокого риска пожаров.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо направил телеграммы префектам с требованием мобилизовать мэров, обеспечить контроль за уязвимым населением и при необходимости вводить ограничения или запреты на мероприятия, а также призвал уделить особое внимание системе здравоохранения, сообщает телеканал BFM TV.

В свою очередь, министр здравоохранения Франции Янник Недер призвал к "национальной солидарности" и соблюдению профилактических рекомендаций, чтобы избежать перегрузки медицинских служб.

Пик жары прогнозируют на этой неделе и по всей Италии, сообщает газета Corriere della Sera. По данным метеорологических служб, в центральной и южной частях страны температуры продолжат расти, достигая в некоторых регионах 40 градусов по Цельсию. Максимальные температуры ожидаются на побережье Лигурийского моря, в регионах Лигурия и Тоскана. Менее выраженное повышение температуры ожидается во внутренних районах Пьемонта, Ломбардии, между Тосканой и Лацио и на востоке Сардинии.

В северной части Испании из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой и сильными ветрами, с вечера воскресенья эвакуировали более 1 тыс. человек, сообщает газета El Pais В регионе Галисия на севере страны температура достигает 40 градусов по Цельсию. Премьер страны Педро Санчес выразил солидарность со всеми пострадавшими из-за аномальных погодных условий и поблагодарил сотрудников экстренным служб за оказание помощи.