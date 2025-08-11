Поиск

Трамп задумался о размещении в Вашингтоне тысячи солдат Нацгвардии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп изучает вариант с размещением на территории Вашингтона, округ Колумбия, до 1 тысячи солдат Нацгвардии для обеспечения безопасности в городе и решения проблем с преступностью, сообщает NBC со ссылкой источника в военной сфере и двух чиновников.

По их данным, президент может объявить о таком решении уже 11 августа. Пока официальных заявлений об этом не было.

По данным NBC, президент пойдет на данный шаг, чтобы повысить безопасность в столице страны. Нацгвардейцы ограничатся защитой служащих федеральных ведомств и их имущества, не участвуя непосредственно в работе правоохранительных органов.

Представитель Белого дома заявил NBC: "Мы не будем забегать вперед, говоря за президента. Но ранее он говорил предельно ясно, что если дело касается вопроса безопасности столицы, то мы рассматриваем любые доступные варианты".

NBC напоминает, что 6 августа Трамп заявил: "Просто позорный уровень преступности, статистика убийств, ограблений и прочего. Мы это так не оставим; возможно, дело дойдет до развертывания Национальной гвардии, и не исключено, что в ближайшее время".

