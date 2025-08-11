Поиск

Иранские пограничники сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Иранские пограничники перехватили иностранный танкер с грузом более 2 млн литров дизельного топлива, сообщает в понедельник иранское агентство "Мехр".

В Иране заявили, этот груз является контрабандным.

По данным агентства, судно под названием "Феникс" перехвачено у побережья провинции Хормозган. О национальности судна не сообщается.

Подозреваемые в контрабанде, 17 иностранных граждан, задержаны.

По оценкам СМИ, стоимость изъятого топлива составляет 759 млрд риалов (более $18 млн).

Иран Персидский залив Хормозган
