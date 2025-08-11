Barrick во II квартале снизил выпуск золота на 16% до 797 тыс. унций
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Barrick Mining (ранее Barrick Gold) во II квартале 2025 года произвел 797 тыс. унций золота, сообщила компания.
Это на 16% меньше уровня соответствующего периода прошлого года, но, отмечает Barrick, на 5% больше, чем в I квартале, и соответствует прогнозам.
Производство меди выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 59 тыс. тонн.
Основные показатели группы Barrick:
|Показатель
|II кв. 2025
|II кв. 2024
|Динамика
|I полугодие 2025
|I полугодие 2024
|Динамика
|Золото
|Производство, тыс. унций
|797
|948
|-16%
|1 555
|1 888
|-18%
|Продажи, тыс. унций
|770
|956
|-19%
|1 521
|1 866
|-18%
|Средняя цена реализации, $ за унцию
|3295
|2344
|41%
|3099
|2213
|40%
|TCC, $ на унцию
|1239
|1059
|17%
|1229
|1055
|16%
|AISC, $ на унцию
|1684
|1498
|12%
|1728
|1489
|16%
|Медь
|Производство, тыс. т
|59
|43
|37%
|103
|83
|24%
|Продажи, тыс. т
|54
|42
|29%
|105
|81
|30%
|Средняя цена реализации, $ за фунт
|4,36
|4,53
|-4%
|4,43
|4,21
|5%
|$ млн
|Выручка
|3 681
|3 162
|16%
|6 811
|5 909
|15%
|Чистая прибыль
|811
|370
|119%
|1 285
|665
|93%
|Скорректированная чистая прибыль
|800
|557
|44%
|1 403
|890
|58%
|EBITDA
|1 690
|1 289
|31%
|3 051
|2 196
|39%
|FCF
|395
|340
|16%
|770
|372
|107%
Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.