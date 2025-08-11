Поиск

Barrick во II квартале снизил выпуск золота на 16% до 797 тыс. унций

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Barrick Mining (ранее Barrick Gold) во II квартале 2025 года произвел 797 тыс. унций золота, сообщила компания.

Это на 16% меньше уровня соответствующего периода прошлого года, но, отмечает Barrick, на 5% больше, чем в I квартале, и соответствует прогнозам.

Производство меди выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 59 тыс. тонн.

Основные показатели группы Barrick:

ПоказательII кв. 2025II кв. 2024ДинамикаI полугодие 2025I полугодие 2024Динамика
Золото
Производство, тыс. унций797948-16%1 5551 888-18%
Продажи, тыс. унций770956-19%1 5211 866-18%
Средняя цена реализации, $ за унцию3295234441%3099221340%
TCC, $ на унцию1239105917%1229105516%
AISC, $ на унцию1684149812%1728148916%
Медь
Производство, тыс. т594337%1038324%
Продажи, тыс. т544229%1058130%
Средняя цена реализации, $ за фунт4,364,53-4%4,434,215%
$ млн
Выручка3 6813 16216%6 8115 90915%
Чистая прибыль811370119%1 28566593%
Скорректированная чистая прибыль80055744%1 40389058%
EBITDA1 6901 28931%3 0512 19639%
FCF39534016%770372107%

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.

Barrick Barrick Mining
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Апелляция в Армении признала незаконным задержание главы ГК "Ташир" Карапетяна

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

На юге Европы установилась экстремальная жара

На юге Европы установилась экстремальная жара

Путин и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6940 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });