Barrick во II квартале снизил выпуск золота на 16% до 797 тыс. унций

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Barrick Mining (ранее Barrick Gold) во II квартале 2025 года произвел 797 тыс. унций золота, сообщила компания.

Это на 16% меньше уровня соответствующего периода прошлого года, но, отмечает Barrick, на 5% больше, чем в I квартале, и соответствует прогнозам.

Производство меди выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 59 тыс. тонн.

Основные показатели группы Barrick:

Показатель II кв. 2025 II кв. 2024 Динамика I полугодие 2025 I полугодие 2024 Динамика Золото Производство, тыс. унций 797 948 -16% 1 555 1 888 -18% Продажи, тыс. унций 770 956 -19% 1 521 1 866 -18% Средняя цена реализации, $ за унцию 3295 2344 41% 3099 2213 40% TCC, $ на унцию 1239 1059 17% 1229 1055 16% AISC, $ на унцию 1684 1498 12% 1728 1489 16% Медь Производство, тыс. т 59 43 37% 103 83 24% Продажи, тыс. т 54 42 29% 105 81 30% Средняя цена реализации, $ за фунт 4,36 4,53 -4% 4,43 4,21 5% $ млн Выручка 3 681 3 162 16% 6 811 5 909 15% Чистая прибыль 811 370 119% 1 285 665 93% Скорректированная чистая прибыль 800 557 44% 1 403 890 58% EBITDA 1 690 1 289 31% 3 051 2 196 39% FCF 395 340 16% 770 372 107%

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены в США, Танзании, Канаде, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.