Иран и Ирак заключили соглашение по безопасности

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Иран и Ирак в понедельник заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщает иранское агентство "Мехр".

"Мы разработали соглашение по безопасности с Ираком, что является очень важной темой. Подход Ирана к отношениям с соседями базируется на том, что безопасность иранцев находится в центре внимания, но при этом Иран уделяет внимание и соседним странам в отношении таких вопросов", - сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, прибывший с визитом в Багдад.

Подписи под документом поставили Лариджани и советник по национальной безопасности Ирака Касим аль-Араджи.

Лариджани добавил, что собирается обсудить с высокопоставленными иракскими официальными лицами способы расширения сотрудничества Багдада и Тегерана.

Как ожидается, вскоре Лариджани отправится из Ирака в Ливан.

"Мехр" напоминает, что Иран и Ирак в 2023 году заключили соглашение о координации мер по охране границы двух стран.