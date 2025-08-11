Поиск

Трамп заявил, что участие Зеленского во встрече на Аляске не планируется

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участником встречи между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Он не является частью этой встречи. Я бы сказал, что он мог бы приехать, но он и так посетил много встреч, он занимается этим три с половиной года, а результата нет", - заявил он в ходе пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос, будет ли Зеленский на встрече лидеров РФ и США.

США РФ Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский
Трамп назвал своей конечной целью встречу Путина и Зеленского

Президент США намерен "прозондировать позицию" Путина на встрече

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Апелляция в Армении признала незаконным задержание главы ГК "Ташир" Карапетяна

Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

На юге Европы установилась экстремальная жара

Путин и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

