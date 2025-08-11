Трамп заявил, что участие Зеленского во встрече на Аляске не планируется

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участником встречи между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Он не является частью этой встречи. Я бы сказал, что он мог бы приехать, но он и так посетил много встреч, он занимается этим три с половиной года, а результата нет", - заявил он в ходе пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос, будет ли Зеленский на встрече лидеров РФ и США.