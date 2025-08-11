Поиск

Президент США намерен "прозондировать позицию" Путина на встрече

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы понять его позицию по вопросу украинского конфликта.

"На самом деле, это будет встреча для того, чтобы прозондировать его позицию, немного", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он отметил, что считает, что Путин хотел бы решить украинскую проблему.

По словам Трампа, после переговоров он сообщит европейским союзникам и украинскому руководству о результатах.

