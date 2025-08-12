Лидеры Южной Кореи и США проведут переговоры в Вашингтоне 25 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президенты Южной Кореи Ли Чжэ Мен и США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне 25 августа, сообщает "Ренхап".

"Лидеры двух стран планируют обсудить пути превращения южнокорейско-американского альянса в ориентированный на будущее всеобъемлющий стратегический союз, реагирующий на изменения международной обстановки в области безопасности и экономики", - заявил пресс-секретарь южнокорейского президента Кан Ю Чжон.

Ожидается, что лидеры двух стран также обсудят сотрудничество в областях по производству полупроводников, аккумуляторов, а также в судостроительном секторе на основе торгового соглашения, ранее заключенного между Южной Кореей и США.

Представитель лидера Республики Корея уточнил, что Ли Чжэ Мен отправится в Вашингтон 24 августа с трехдневным визитом. Это будет его первая поездка в США с момента вступления в должность.