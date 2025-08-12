Поиск

Мишустин отправится на этой неделе с визитом в Киргизию

Планируется обсудить укрепление сотрудничества в ряде сфер

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 августа в рамках официального визита в Киргизскую Республику, в Чолпон-Ата, примет участие в российско-киргизских переговорах, сообщает пресс-служба правительства.

"В ходе переговоров глав правительств России и Киргизии планируется обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "отдельное внимание будет уделено развитию практической кооперации в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях".

В аппарате правительства РФ сообщили, что в ходе переговоров особое внимание будет уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам переговоров президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова 2 июля 2025 года в Москве.

Там добавили, что в текущем году премьеры двух стран встречались "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета 31 января в Алма-Ате (Казахстан), в рамках заседания Совета глав правительств СНГ 5 июня в Душанбе, а также на Международной экологической конференции 24-25 июля в Республике Алтай.

"Между двумя странами заключено и действуют порядка 180 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, регулирующих взаимодействие в различных сферах. Сотрудничество носит многоплановый характер", - отмечают в аппарате.

В правительстве добавили, что Россия - один из основных внешнеэкономических партнеров Киргизии и крупнейших инвесторов в национальную экономику. "В стране работают свыше 1,7 тыс. предприятий с российским участием. Углубляется взаимодействие в энергетике, транспорте, "мирном атоме", - подчеркнули в кабинете министров.

"Повышается эффективность работы российско-киргизского Фонда развития (уставный капитал в $500 млн сформирован за счет взносов России), профинансировано около 3,6 тыс. проектов на общую сумму более $835 млн", - сообщили в аппарате.

Там добавили, что расширяется сотрудничество между регионами и деловыми кругами наших стран - торгово-экономические связи с Киргизией поддерживают более 80 субъектов РФ.

Между двумя странами укрепляются связи в гуманитарной и образовательной сферах.

