Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Фото: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются во вторник после того как США и Китай продлили паузу в торговом "перемирии".

Это снижает опасения, что ужесточение торгового спора ослабит экономики двух стран и приведет к снижению спроса на нефть.

В понедельник президент США Дональд Трамп своим указом отложил введение пошлин на китайские товары еще на 90 дней - до 10 ноября 2025 года. Срок предыдущей 90-дневной отсрочки истекал во вторник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $66,96 за баррель, что на $0,33 (0,5%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,04 (0,06%) до $66,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,26 (0,41%) до $64,22 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,08 (0,13%) до $63,96 за баррель.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

Заявления президента США, однако, несколько охладили ожидания в отношении возможных результатов встречи. Трамп выразил надежду, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в пятницу будет конструктивной. При этом, он отметил, что "это будет встреча для того, чтобы немного прозондировать позицию" президента РФ.

"Я ожидаю, что рынок будет колебаться в узком диапазоне до пятничной встречи, но возможность снижения цен сохраняется", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.