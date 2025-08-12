Поиск

Эстония не намерена облегчать пересечение границы с Россией

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Эстония не намерена облегчать пересечение границы с Россией, и это принципиальная позиция, заявил посетивший в понедельник пограничный переход в Нарве эстонский министр внутренних дел Игорь Таро.

"Не буду давать ложных обещаний. (....) Щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет", - заявил он местным журналистам, пишет "Нарвская газета".

Он отверг предложения создать электронную очередь к границе для пешеходов, благодаря которой люди могли бы приходить к назначенному времени, а не стоять в ожидании пропуска часами под открытым небом. По его мнению, поддержание работы такой системы контроля потребовала бы больших расходов, а, соответственно, плата за услугу была бы сравнительно высокой. С точки зрения министра, брать деньги за пересечение границы в принципе неправильно.

Таро заявил, что пока рано говорить, откроет ли Эстония границу для движения транспорта в сторону России, когда восточный сосед закончит реконструировать свой погранпункт в сопредельном Ивангороде. "Когда на той стороне стройка закончится, нужно будет оценить ситуацию, сейчас нет смысла об этом задумываться", - сказал он.

Эстония РФ Нарва Ивангород
