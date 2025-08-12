Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" пройдет в середине сентября, сообщили в Минобороны Белоруссии во вторник.

"Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года", - говорится в сообщении ведомства.

Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Общей целью учений станет проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии, отметили в Минобороны.

Как заявил на специальном брифинге начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, Белоруссия проводит миролюбивую политику и осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение военной безопасности государства.

"Одной из форм реализации такой политики является функционирование региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, созданной в 2000 году", - сказал Ревенко.

Он сообщил, что в рамках деятельности такой группировки основными мероприятиями стали совместные учения, проводимые один раз в два года по решению глав государств.

"В 2025 году такое учение проводится на территории Республики Беларусь", - напомнил представитель Минобороны Белоруссии.

Ревенко рассказал, что в ходе учения "Запад-2025" планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства; авиационная поддержка действий войск, а также борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Руководство учением будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных Сил Белорусии.