В Бишкеке предупредили о возможном выдворении из РФ около 90 тыс. граждан Киргизии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Порядка 90 тысяч граждан Киргизии могут подпасть под выдворение из России после 10 сентября, сообщил во вторник заместитель главы консульского департамента МИД республики Бакыт Кадыров.

"Своё пребывание в России легализовали около 10 тыс. граждан Киргизии. В реестре контролируемых лиц числится 91 тыс. киргизстанцев, в чёрном списке - 84 тыс.", - сказал Кадыров на пресс-конференции.

В РоссииПроекты законов о дополнительных пошлинах для мигрантов приняты Думой в I чтенииЧитать подробнее

По его словам, на конец первого квартала 2025 года в РФ официально зарегистрированы 352 тысячи граждан Киргизии, при этом заключено 680 тысяч трудовых договоров. "Это не означает, что все 680 тыс. человек находятся в России. Один гражданин может иметь несколько договоров или вернуться на родину и работать дистанционно. В перечень основных проблем киргизстанцев в России входят отсутствие регистрации по месту жительства, трудовых договоров и послаблений по медицинскому страхованию", - пояснил Кадыров.

В свою очередь, руководитель отдела консульских вопросов МИД Алмазбек Байбосов напомнил, что гражданам Киргизии необходимо до 10 сентября легализовать своё пребывание в России, обратившись в подразделение МВД по месту нахождения, предоставить действующий трудовой или гражданско-правовой договор, пройти медицинское освидетельствование и процедуру дактилоскопии.

Киргизия РФ
