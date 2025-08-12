Поиск

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции
Фото: Mehmet Yavas/Anadolu via Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Из-за лесных пожаров в Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы, а также работу аэропорта города-порта Чанаккале на северо-западе страны.

"Лесные пожары привели к временному закрытию пролива Дарданеллы для судов. Возгорания вызваны сильными ветрами и экстремально жаркой погодой", - сообщает во вторник агентство Bloomberg.

По данным турецких СМИ, в городе Кепез, расположенном в одноименной провинции, эвакуировали свыше 2 тыс. человек, 77 пострадали от отравления угарным газом. О смертельных случаях не сообщается.

Губернатор провинции Чанаккале Омер Тораман заявил, что в тушении возгораний задействованы 10 самолетов, девять вертолетов и 760 человек.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил в соцсети X, что ликвидация очагов пожаров в центре Чанаккале продолжается. В то же время министр отметил, что в отдельных районах этой провинции, а также в ряде соседних административных единиц пожары удалось взять под контроль.

Лесные пожары не являются редким явлением для Турции. Так, в течение июня экстренным службам страны пришлось бороться с 569 возгораниями, которые, в частности, привели, к эвакуации свыше более тысячи человек и приостановке работы аэропорта города Измира в западной части страны.

Турция
