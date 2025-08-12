В Иордании началась встреча посла США в Турции, глав иорданского и сирийского МИД

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Иордании и Сирии Айман Сафади и Асаад аш-Шибани во вторник начали переговоры с послом США в Турции, спецпосланником президента США в Сирии Томасом Барраком, сообщает "Аль-Арабийя".

В воскресенье МИД Иордании сообщал, что главными темами встречи станут ситуация в Сирии и восстановление страны после длительных боевых действий. Согласно заявлению ведомства, речь на переговорах пойдет в том числе "о поддержке реконструкции Сирии на основах, гарантирующих ее безопасность, стабильность и суверенитет".

В мае этого года президент США Дональд Трамп высказал намерение снять санкции с Сирии. Он отметил, что Вашингтон уже предпринимает меры для нормализации отношений со страной. 30 июня сообщалось, что Трамп подписал указ о смягчении некоторых санкций в отношении Сирии.

ЕС также в мае заявил о снятии всех экономических санкций с Сирии, чтобы помочь сирийскому народу восстановить страну.



