Ford отзовет более 103 тыс. пикапов в США из-за проблем с осевыми болтами

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor отзывает более 103 тыс. пикапов модели F-150 в США в связи с проблемой с осевыми болтами, Об этом сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

По данным ведомства, поломка болта может привести к самопроизвольному движению автомобиля, если он не поставлен на ручной тормоз, или к потере хода во время движения, что может создать риск ДТП.

В рамках отзыва дилеры бесплатно заменят проблемную деталь.

Отзыв коснется моделей 2023-2025 годов выпуска. По оценкам NHTSA, дефект может быть обнаружен в 1% отзываемых автомобилей.