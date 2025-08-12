Польша выдворит 63 украинцев и белорусов из-за беспорядков на стадионе во время концерта

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - После концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве в отношении 63 человек возбуждены дела с требованием покинуть страну, заявил во вторник премьер-министр Дональд Туск.

"Свой финал получила ситуация, вызвавшая возмущение в обществе. Речь идет о беспорядках, актах агрессии и отдельных провокациях на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера. Произошедшие там события были совершенно необоснованны и требовали оперативного реагирования... Суды отреагировали быстро. В случае совершения преступлений и проступков были назначены соответствующие наказания. Я благодарю правоохранительные органы за их оперативную реакцию", - сказал Туск перед заседанием правительства, его цитируют польские СМИ.

"Я только что получил информацию о возбуждении уголовных дел в отношении 63 человек. Они будут вынуждены покинуть страну, добровольно либо под принуждением", - добавил премьер.

Он уточнил, что речь идет о 57 украинцах и шести белорусах.

Белорусский рэпер Макс Корж выступил на Национальном стадионе в Варшаве в субботу, 9 августа. В ходе концерта, билеты на который купило около 60 тыс. человек, ситуация вышла из-под контроля, болельщики начали перепрыгивать через ограждения, а на трибунах появилась символика, которая, по определению польских правоохранительных органов, "вызывает негативные исторические ассоциации".