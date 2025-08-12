Паромная ассоциация призвала ЕС гармонизировать с IMO выплаты по СО2 для избежания двойной платы

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Международная паромная ассоциация Interferry призывает Европейскую комиссию гармонизировать свои односторонние правила по оплате выбросов с недавно согласованной программой Международной морской организации International Maritame Organization, IMO) Net-Zero для предотвращения двойных платежей.

Ассоциация считает принципиально неприемлемым для паромных операторов принуждение к двойной оплате одних и тех же выбросов в рамках как европейской системы, так и программы IMO. "Такое дублирование создаст огромное финансовое бремя для европейских грузовых и пассажирских операторов, поставив под угрозу долгосрочную жизнеспособность жизненно важных паромных перевозок и перегрузив и без того переполненные европейские дорожные сети", - говорится в сообщении Interferry.

Более половины мирового тоннажа паромных судов приходится на европейские воды, поясняет ассоциация. "Однако паромные операторы сталкиваются с прямой конкуренцией со стороны других видов транспорта, а поскольку клиенты паромов очень чувствительны к ценам, каждый евро повышения стоимости билетов может напрямую обернуться потерей объемов перевозок. Это особенно актуально в свете действующего нормативного освобождения автомобильного транспорта от применения таких доплат", - отмечает Interferry.

Соглашение IMO Net-Zero, достигнутое в апреле 2025 года, устанавливает Глобальный топливный стандарт (GFS), требующий от судов постепенного снижения годовой удельной энергоемкости (GFI) и необходимости приобретения "корректирующих единиц" в случае превышения установленных показателей. В свою очередь, уже действующая европейская система FuelEU Maritime устанавливает собственные максимальные пределы среднегодовой удельной энергоемкости (GHI) и дополняется Системой торговли выбросами ЕС (ETS).

Участниками Interferry являются свыше 280 компаний и 2200 частных лиц из более чем 40 стран. Ассоциация выступает от имени паромного мирового паромного сектора, который ежегодно обеспечивает перевозку более 4 млрд пассажиров и 370 млн транспортных средств.