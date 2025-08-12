Поиск

Паромная ассоциация призвала ЕС гармонизировать с IMO выплаты по СО2 для избежания двойной платы

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Международная паромная ассоциация Interferry призывает Европейскую комиссию гармонизировать свои односторонние правила по оплате выбросов с недавно согласованной программой Международной морской организации International Maritame Organization, IMO) Net-Zero для предотвращения двойных платежей.

Ассоциация считает принципиально неприемлемым для паромных операторов принуждение к двойной оплате одних и тех же выбросов в рамках как европейской системы, так и программы IMO. "Такое дублирование создаст огромное финансовое бремя для европейских грузовых и пассажирских операторов, поставив под угрозу долгосрочную жизнеспособность жизненно важных паромных перевозок и перегрузив и без того переполненные европейские дорожные сети", - говорится в сообщении Interferry.

Более половины мирового тоннажа паромных судов приходится на европейские воды, поясняет ассоциация. "Однако паромные операторы сталкиваются с прямой конкуренцией со стороны других видов транспорта, а поскольку клиенты паромов очень чувствительны к ценам, каждый евро повышения стоимости билетов может напрямую обернуться потерей объемов перевозок. Это особенно актуально в свете действующего нормативного освобождения автомобильного транспорта от применения таких доплат", - отмечает Interferry.

Соглашение IMO Net-Zero, достигнутое в апреле 2025 года, устанавливает Глобальный топливный стандарт (GFS), требующий от судов постепенного снижения годовой удельной энергоемкости (GFI) и необходимости приобретения "корректирующих единиц" в случае превышения установленных показателей. В свою очередь, уже действующая европейская система FuelEU Maritime устанавливает собственные максимальные пределы среднегодовой удельной энергоемкости (GHI) и дополняется Системой торговли выбросами ЕС (ETS).

Участниками Interferry являются свыше 280 компаний и 2200 частных лиц из более чем 40 стран. Ассоциация выступает от имени паромного мирового паромного сектора, который ежегодно обеспечивает перевозку более 4 млрд пассажиров и 370 млн транспортных средств.

ЕС Interferry IMO ЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

Швейцария вслед за ЕC расширила санкции в отношении России

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

Польша выдворит 63 украинцев и белорусов из-за беспорядков на стадионе во время концерта

Администрация США создаcт спецподразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Администрация США создаcт спецподразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Италия хочет ограничить присутствие китайских инвесторов в ключевых компаниях

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября

Глава Intel провел "искреннюю и конструктивную" встречу с Трампом

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6945 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });