Китай и Индия планируют возобновить прямое авиасообщение

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китай и Индия в сентябре могут возобновить прямое воздушное сообщение, пишет во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Индия и Китай готовятся возобновить прямые авиарейсы уже в следующем месяце", - сообщает агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По данным Bloomberg, власти Индии попросили индийские авиакомпании в кратчайшие сроки подготовить прямые рейсы в Китай, так как о возобновлении авиасообщения может быть объявлено уже на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в конце месяца в Китае.

Агентство отмечает, что такой шаг станет частью инициатив по улучшению отношений между двумя странами, которое происходит на фоне роста напряженности между Индией и США. Ранее президент США Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на индийские товары из-за покупки Дели российской нефти.

Вместе с тем в понедельник авиакомпания Air India объявила о приостановке прямых рейсов в Вашингтон в связи с "эксплуатационными факторами".

Прямые перелеты между Индией и КНР приостановили после пандемии коронавируса COVID-19.