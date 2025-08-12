Поиск

Китай и Индия планируют возобновить прямое авиасообщение

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китай и Индия в сентябре могут возобновить прямое воздушное сообщение, пишет во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Индия и Китай готовятся возобновить прямые авиарейсы уже в следующем месяце", - сообщает агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По данным Bloomberg, власти Индии попросили индийские авиакомпании в кратчайшие сроки подготовить прямые рейсы в Китай, так как о возобновлении авиасообщения может быть объявлено уже на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в конце месяца в Китае.

Агентство отмечает, что такой шаг станет частью инициатив по улучшению отношений между двумя странами, которое происходит на фоне роста напряженности между Индией и США. Ранее президент США Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на индийские товары из-за покупки Дели российской нефти.

Вместе с тем в понедельник авиакомпания Air India объявила о приостановке прямых рейсов в Вашингтон в связи с "эксплуатационными факторами".

Прямые перелеты между Индией и КНР приостановили после пандемии коронавируса COVID-19.

Китай Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

Власти Эстонии не видят оснований для закрытия границы с Россией

Швейцария вслед за ЕC расширила санкции в отношении России

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

Польша выдворит 63 украинцев и белорусов из-за беспорядков на стадионе во время концерта

Администрация США создаcт спецподразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Администрация США создаcт спецподразделение по быстрому реагированию на беспорядки

Италия хочет ограничить присутствие китайских инвесторов в ключевых компаниях

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции

Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября

Глава Intel провел "искреннюю и конструктивную" встречу с Трампом

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6945 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });