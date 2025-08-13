Европейские рынки акций выросли во вторник, кроме германского

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по итогам торгов во вторник, исключение составил германский индикатор.

Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,21% - до 547,89 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,2%, французский CAC 40 - 0,71%, итальянский FTSE MIB - 0,85%, испанский IBEX 35 - 0,02%. Германский DAX потерял 0,23%.

Улучшению настроений инвесторов способствовали новости о продлении отсрочки введения дополнительных взаимных пошлин США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп своим указом отложил вступление в силу повышенных тарифов в отношении импорта из КНР до 10 ноября. Срок предыдущей 90-дневной отсрочки истекал во вторник. Китай, в свою очередь, принял решение о приостановке на три месяца введения мер экспортного контроля для американских компаний.

Как показали опубликованные во вторник данные, индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков на ближайшие шесть месяце в еврозоне, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в августе опустился до 25,1 пункта с 36,1 пункта месяцем ранее. В Германии аналогичный индикатор в августе упал до 34,7 пункта с 52,7 пункта в июле.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции инжиниринговой компании Spirax Group, подорожавшие на 13% на фоне сильной корпоративной отчетности.

Заметно поднялись в цене бумаги Tecan Group (на 9,6%), A.P. Moeller-Maersk (на 5,4%), Sartorius Stedim Biotech (на 4,6%). Капитализация Infineon Technologies, Siemens Energy и STMicroelectronics повысилась на 4,2%.

Котировки акций поставщика оборудования для фармацевтической отрасли Sartorius AG выросли на 9,1% после того, как аналитики Jefferies улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "держать".

Рыночная стоимость Vestas Wind Systems увеличилась на 4,7%. Крупнейший мировой производитель ветрогенераторов сообщил о получении ряда заказов для крупных американских проектов.

Самый резкий спад в сводном европейском индексе продемонстрировала германская IT-компания Nemetschek SE, потерявшая 11,1% капитализации.

Цена бумаг SAP SE снизилась на 7%, London Stock Exchange Group - на 5,3%, Bechtle AG - на 4,9%, Sage Group - на 4,7%, Delivery Hero - на 4,6%, Ocado Group - на 4%.

Акции британского застройщика Derwent London подешевели на 6,2% на новости об уходе исполнительного директора Найджела Джорджа в марте следующего года.

Капитализация Hannover Re уменьшилась на 3,5%. Германская перестраховочная компания нарастила чистую прибыль во втором квартале на 38,2% в годовом выражении, однако рост операционной прибыли оказался слабее прогнозов рынка.