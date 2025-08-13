Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию во вторник уверенным ростом (более чем на 1%), при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы роста не изменились по сравнению с июнем. При этом аналитики ожидали ускорения до 2,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Менее значительный подъем цен успокоил инвесторов и укрепил их во мнении, что Федеральная резервная система в сентябре пойдет на снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Рынок оценивает вероятность такого шага примерно в 90%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в июле достиг максимума за пять месяцев. Значение индикатора составило 100,3 пункта по сравнению с 98,6 пункта в июне, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Аналитики не прогнозировали изменения, сообщает Trading Economics.

Котировки акций Intel Corp. во вторник подскочили на 5,6%. Президент США Дональд Трамп назвал "очень интересной" встречу с главным исполнительным директором Intel Лип-Бу Таном, состоявшуюся в Белом доме в понедельник. В Intel охарактеризовали встречу как "искреннюю и конструктивную". В сообщении, опубликованном компанией по итогам встречи, говорится, что Лип-Бу Тан и Трамп обсуждали "приверженность Intel укреплению лидерства США в области технологий и производства".

На прошлой неделе американский президент написал в соцсети, что глава Intel должен немедленно покинуть свой пост в связи с "серьезным конфликтом интересов" из-за его инвестиций в китайские компании.

Бумаги Circle Internet Group Inc. подорожали на 1,3%. Криптовалютная компания опубликовала первую квартальную отчетность после июньского IPO, сообщив о росте выручки в полтора раза.

Капитализация Boeing Co. поднялась на 2,9%. Компания в прошлом месяце поставила клиентам 48 самолетов, что является максимальным показателем для июля с 2017 года.

Цена акций Apple Inc. увеличилась на 1,1%, UnitedHealth Group - на 3,7%, Goldman Sachs Group - на 3,4%, Chevron Corp. - на 0,7%, Microsoft Corp. - на 1,4%, Nvidia Corp. - на 0,6%, Alphabet Inc. - на 1,2%, Tesla - на 0,5%.

Кроме того, сильно ушли вверх бумаги авиакомпаний, в том числе United Airlines Holdings - на 10,2%, Delta Air Lines - на 9,2%, Southwest Airlines Co. - на 5,7%.

В то же время стоимость Eastman Kodak рухнула почти на 20%. Пионер в области производства фототехники во втором квартале получил чистый убыток и сократил выручку, при этом в компании выразили сомнение в способности оплачивать текущие долговые обязательства.

Цена акций Albemarle Corp. снизилась на 3,4% после того, как крупнейший в мире производитель лития провел серию кадровых перестановок в руководстве.

Котировки акций одного из ведущих американских дистрибьютеров лекарственных препаратов Cardinal Health упали на 7,2% после сообщения компании о том, что она покупает Solaris Health (оказывает услуги в области урологии) примерно за $1,9 млрд.

Помимо этого бумаги McDonald's Corp. подешевели на 0,9%, International Business Machines и Johnson & Johnson - на 0,6%, Mosaic Co. - на 4%.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 483,52 пункта (на 1,1%) и достиг 44458,61 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 72,31 пункта (на 1,1%) и составило 6445,76 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 296,5 пункта (на 1,4%) и завершил сессию на отметке 21681,9 пункта.