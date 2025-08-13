Поиск

МЭА отметило, что нефтерынок поглотил дополнительные поставки от ОПЕК+

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Последние данные показывают слабый спрос на нефть во всех экономиках, и резкое восстановление представляется маловероятным, потребление в развивающихся странах оказалось слабее ожиданий: прогнозы в Китае, Бразилии, Египте и Индии были пересмотрены в сторону понижения по сравнению с отчетом за прошлый месяц, пишут аналитики МЭА в свежем отчете.

Исключением стал рынок авиации: активные летние поездки привели к рекордному росту спроса на авиатопливо как в США, так и в Европе. Мировой спрос на авиакеросин, как ожидается, вырастет на 2,1% в этом году, что станет самым высоким показателем по сравнению с любым другим продуктом. Однако, составив 7,7 млн б/с в 2025 году, он все еще будет на 180 тыс. б/с ниже уровня 2019 года до пандемии COVID.

В то же время, напоминает МЭА, ОПЕК+ продолжает ускоренно наращивать добычу.

"На данный момент рынок поглотил дополнительные баррели, поскольку активность нефтеперерабатывающих заводов достигла исторического максимума, а Китай увеличил запасы. Мировые запасы нефти выросли на 1,5 млн б/с во II квартале 2025 года, при этом запасы нефти в Китае выросли на 900 тыс. б/с в сутки, а запасы газового конденсата в США - еще на 900 тыс. б/с. Тем не менее, запасы нефти и нефтепродуктов в основных ценовых центрах остаются значительно ниже средних исторических значений", - предостерегают аналитики.

По мнению МЭА, к концу года и в следующем году прогнозируемое предложение нефти на рынке окажется значительно выше спроса, последние санкции, введенные в отношении России и Ирана, могут ограничить предложение.

