Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Франция экстрадирует в Россию боевика запрещённой в РФ террористической организации "Исламское государство" Руслана Боташева, который принимал участие в боевых действиях в Сирии.

"Компетентные органы Франции экстрадируют Руслана Боташева для привлечения к уголовной ответственности по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", - сообщили в Генпрокуратуре РФ в среду.

По версии следствия, Боташев в 2014 году приехал в лагерь подготовки боевиков "Муаскар-Сабри" в Сирии, где прошел обучение военному делу.

"В январе 2015 года обвиняемый добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, структурно входящее в террористическую организацию "Исламское государство". В период с января по март 2015 года Боташев в числе других вооруженных участников осуществлял охрану и оборону инженерных подразделений террористической организации "Исламское государство", занимавшихся минированием подземных туннелей в сирийском городе Алеппо, а также оборонял город от штурмовавших его правительственных вооруженных сил Сирийской Арабской Республики", - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с тем, что Боташев скрылся, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генпрокуратуры РФ в марте 2016 года он был объявлен в международный розыск.

"Запрос о выдаче направлен в связи с информацией о задержании в сентябре 2018 года Боташева на территории Французской Республики. В конце июля 2025 года компетентные органы Франции сообщили о готовности французской стороны выдать его Российской Федерации", - заявили в Генпрокуратуре.

Боташев будет доставлен в Москву транзитом через Турцию, добавили в ведомстве.