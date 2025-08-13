Военные ФРГ планируют получить к 2030 году более 8 тыс. беспилотных воздушных систем

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Бундесвер планирует приобрести до конца этого десятилетия 8,3 тыс. различных беспилотных воздушных систем. Об этом сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

"Германские военные нацелены на получение к концу десятилетия 8,3 тыс. систем (...) согласно списку требований Минобороны, просмотренных Bloomberg, вооруженные силы Германии планируют приобрести беспилотные воздушные системы, каждая из которых будет включать в себя несколько БПЛА и такое оборудование, как пусковые установки и систему управления полетом", - информирует агентство.

В частности, речь идет о 5,7 тыс. беспилотников, 560 перехватчиков и средств борьбы с БПЛА и 2 тыс. 70 беспилотников-камикадзе. Некоторые БПЛА должны относиться к миниатюрным беспилотникам, которые сможет носить один солдат.

Источник Bloomberg подтвердил эти планы Бундесвера по приобретению беспилотников.

Собеседники агентства также заявили, что Минобороны ФРГ хочет поставить на вооружение БПЛА для ударов на дальние расстояния, способные пролетать более 1 тыс. км.

Однако лица, знакомые с дискуссиями, заявили Bloomberg, что германское командование не хочет делать крупные заказы на БПЛА, поскольку полагает, что такие вооружения могут быстро устареть. Военные не хотят накапливать тысячи таких систем, которые утратят эффективность к моменту, когда их потребуется задействовать.

В Минобороне ФРГ отказались комментировать эту информацию.

В начале июля в ответ на запрос Бундестага о промышленном потенциале ФРГ по производству беспилотников в правительстве заявили, что не располагают подобной информацией; отметили, что идет проработка соответствующих документов об использовании БПЛА и защите от них.

Один из руководителей немецкого оборонного стартапа Helsing Гундберт Шерф заявил, что ФРГ надо наращивать промышленные мощности по выпуску беспилотников. "Настоящее новаторство дронов - их автономность, но настоящая мощь идет от массы. Чтобы раскрыть потенциал и того, и другого, нам нужно массовое производство, накопление техники с непрерывным обновлением программного обеспечения", - подчеркнул он.

Bloomberg отмечает, что в данный момент беспилотникам уделяется все больше внимания в военном деле. Однако власти ФРГ, которые хотят за четыре года удвоить годовой оборонный бюджет в два раза до 162 млрд евро, намерены направить основную часть средств на более традиционные виды вооружений.