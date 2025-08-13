Пожары на юге Европы привели к эвакуациям, жертвам и пострадавшим

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Западные СМИ сообщают об эвакуациях жителей, пострадавших и погибших в результате пожаров в южной части европейского континента, в частности, в Греции и Испании.

Так, в окрестностях города Патры на западе Греции распорядились эвакуировать свыше 7 тыс. человек. В среду местные власти распространили новые оповещения об опасности, рекомендовав временно покинуть дома жителям двух близлежащих деревень.

Сообщается о десятках пострадавших от ожогов и отравления угарным газом, а также об угрозе приближения пожаров к популярным курортам Греции.

В свою очередь, в автономном сообществе Кастилия-Леон на северо-западе Испании эвакуировали свыше 5 тыс. человек. Местные власти сообщили о погибшем в огне 35-летнем волонтере. Там по-прежнему не удается взять под контроль шесть возгораний.

Министр окружающей среды Испании Сара Агесен допустила наличие человеческого фактора в возникновении пожаров, при этом назвав предположение о поджогах преждевременным.

Природные пожары охватили и другие страны южной Европы, в частности, Португалию, а также некоторые страны Балканского полуострова - Албанию и Черногорию.

Основной причиной возгораний называют затяжную жару; так, в Греции в ближайшие дни прогнозируют температуру воздуха до 34 градусов по Цельсию, а в некоторых других странах она превысила 40 градусов по Цельсию.

Природные пожары не являются для стран Южной Европы редким явлением. Так, с июня 2025 года также сообщалось о многочисленных случаях возгораний в Греции и Испании, приводивших к эвакуациям и жертвам.