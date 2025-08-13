На южное побережье Тайваня обрушился тайфун

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Мощный тайфун "Подул" достиг юго-восточного побережья Тайваня, местным властям пришлось закрыть школы и госучреждения, сообщает в среду Associated Press.

По данным агентства, тайфун добрался до уезда Тайтунь вскоре после полудня, а затем принялся смещаться через южную часть острова со скоростью около 36 км/ч. Также оказались затронуты районы южнее Тайбэя.

По прогнозам синоптиков, уже днем он должен миновать остров, достигнув Тайваньского пролива и материковой части Китая.

Сообщений о пострадавших пока не поступало. Спасательные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Наблюдаются сильный ветер и высокие волны, но неясно, насколько разрушительным может оказаться тайфун, в том числе для сельскохозяйственных угодий.

Агентство напоминает, что за последние недели центральные и южные районы острова оказались сильно затронуты проливными дождями, которые нанесли ущерб посевам и привели к отключениям электричества.