Объем банковского кредитования в КНР в июле сократился впервые с 2005 года

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Объем банковского кредитования в национальной валюте в КНР в июле сократился на 50 млрд юаней ($6,96 млрд) после роста на 2,24 трлн юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая.

Снижение показателя зафиксировано впервые с 2005 года.

Аналитики в среднем прогнозировали, что объем нового кредитования составит 300 млрд юаней, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в июле сократился до 1,16 трлн юаней по сравнению с 4,2 трлн юаней месяцем ранее.

Аналитики ожидали, что показатель составит 1,5 трлн юаней. В июле прошлого года он находился на уровне 770 млрд юаней.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец июля был на 6,9% больше показателя годом ранее. Это минимальные темпы подъема с 1998 года.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) в прошлом месяце повысилась на 8,8% в годовом выражении после роста на 8,3% в июне.