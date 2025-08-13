Китай ввел запрет на операции с двумя банками ЕС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Министерство торговли Китая ввело для китайских компаний и частных лиц запрет на операции с двумя банками ЕС - литовскими Urbo bankas и Mano bankas, говорится в сообщении ведомства.

Такое решение является ответом на очередной санкционный пакет Евросоюза против РФ, в рамках которого ограничения также коснулись двух китайских банков. Пекин расценивает это как нарушение международного права, наносящее серьезный ущерб правам и интересам китайских компаний и имеющее негативные последствия для китайско-европейских экономических, торговых и финансовых отношений.

"Чтобы защитить свой суверенитет, безопасность и интересы в области развития, (...) Китай решил добавить европейские Urbo Bankas и AB Mano Bankas в список контрмер, запрещая организациям и частным лицам в Китае осуществлять операции (с этими банками - ИФ)", - говорится в сообщении.

Комментируя решение китайских властей, Urbo Bankas сообщил в среду, что связался с Банком Литвы и министерством иностранных дел. "Мы просим о надзоре за рынком и оперативном участии других государственных учреждений, чтобы выяснить реальную ситуацию. До этой новости, о которой мы узнали из публичного пространства, никаких намеков, никаких предупреждений или сигналов от официальных или неофициальных учреждений Китая или других источников (не поступало - ИФ)", - заявил глава администрации банка Мариус Арлаускас. Его цитирует портал 15min.

Urbo Bankas утверждает, что большинство его клиентов являются резидентами Литвы.

"Наш банк не осуществляет в Китае финансовых операций и не имеет деловых отношений с физическими лицами или организациями этого государства. Поскольку у нас нет никаких деловых партнерских отношений с китайскими физическими и юридическими лицами, введение санкций не окажет никакого влияния на деятельность Urbo Bankas и выполнение пруденциальных требований", - добавил Арлаускас.

Банк Литвы в комментарии порталу 15min заявил, что будет стремиться выяснить, почему санкции были введены в отношении этих конкретных банков. "Банк Литвы не получал никаких отчетов от китайского органа по надзору за финансовым рынком по этому вопросу. По предварительной оценке Банка Литвы, это решение не окажет существенного влияния на отечественную финансовую систему или деятельность самих банков, так как операционные модели указанных банков ориентированы на местный рынок. Банк Литвы не будет комментировать политический аспект этого вопроса, так как этот вопрос выходит за рамки его компетенции", - говорится в комментарии.

По данным агентства BNS, на которые ссылается 15min, отношения Литвы и Китая в настоящее время являются одними из худших в ЕС - Пекин возмущён отношениями Вильнюса и Тайваня, развивающимися с 2021 года.

В результате Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатического представительства с посла до временного поверенного в делах, переименовал своё посольство в Литве в "офис временного поверенного в делах", соответственно называет и литовскую миссию в Пекине.

Литва по-прежнему официально считает обе миссии посольствами и говорит, что действия Китая противоречат международному праву. Литовские дипломаты больше не работают в Китае, поскольку Пекин не признаёт их статус.

Из-за возможных торговых ограничений со стороны Китая в отношении Литвы Европейская комиссия в начале 2022 года инициировала дело против Пекина во Всемирной торговой организации, однако спор зашел в тупик.