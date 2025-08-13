YouTube обяжут сообщать налоговикам о доходах казахстанцев с платформы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Социальные платформы, такие как YouTube и TikTok, будут обязаны отчитываться перед налоговыми органами о выплатах казахстанцам, зарабатывающим на их площадках, сообщил министр финансов Мади Такиев.

"Если YouTube платит деньги нашим физическим лицам, с этих выплат будет удержан ИПН (индивидуальный подоходный налог - ИФ). Информацию об этом они будут предоставлять сами", - заявил Такиев, говоря о таких платформах.