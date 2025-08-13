Польша и США подписали контракт на модернизацию истребителей F-16

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Правительства Польши и США заключили договор о комплексной модернизации истребителей F-16, стоящих на вооружении Войска Польского, сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"Заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш на военном авиационном заводе №2 в Быдгоще подписал договор о комплексной модернизации самолетов F-16. Предметом соглашения, заключенного между правительствами Польши и США, является модернизация всего парка польских многоцелевых боевых самолетов F-16 C/D Block 52", - говорится в сообщении.

Модернизацию будудт проводить на авиазаводе №2 в Быдгоще.

"В течение 20 лет F-16 защищали польское небо, участвовали в зарубежных миссиях, осуществляли Baltic Air Policing (Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии - ИФ) и направлялись туда, где требовалась помощь нашим союзникам... Нынешние возможности F-16 в версии C/D хороши, но спустя 20 лет их недостаточно для противодействия угрозам. Нам необходимо улучшить разведку, связь, интеграцию с F-35, Abrams и Apache, а также способность действовать в любой среде", - сообщил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что "модернизация стоимостью $3,8 млрд позволит перейти от версии C/D Block 52 к версии V Block 72 - той самой, которую, в частности, приобрела Словакия в качестве своего самого современного самолета".

Модернизация затронет не только сами истребители, но и радиолокационные станции, системы связи, опознавания "свой-чужой", наземную инфраструктуру, а также симуляторы и учебные самолеты.

"Наша цель - чтобы Польша вошла в тройку стран-лидеров НАТО по оперативным возможностям. Данная модернизация - шаг в этом направлении", - подчеркнул министр обороны.

Истребители F-16, в количестве 48, были поставлены Вашингтоном Варшаве в 2006-2008 годах с целью полного переоснащения польских ВВС с постсоветской техники на западную.