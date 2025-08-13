Поиск

Польша и США подписали контракт на модернизацию истребителей F-16

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Правительства Польши и США заключили договор о комплексной модернизации истребителей F-16, стоящих на вооружении Войска Польского, сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"Заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш на военном авиационном заводе №2 в Быдгоще подписал договор о комплексной модернизации самолетов F-16. Предметом соглашения, заключенного между правительствами Польши и США, является модернизация всего парка польских многоцелевых боевых самолетов F-16 C/D Block 52", - говорится в сообщении.

Модернизацию будудт проводить на авиазаводе №2 в Быдгоще.

"В течение 20 лет F-16 защищали польское небо, участвовали в зарубежных миссиях, осуществляли Baltic Air Policing (Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии - ИФ) и направлялись туда, где требовалась помощь нашим союзникам... Нынешние возможности F-16 в версии C/D хороши, но спустя 20 лет их недостаточно для противодействия угрозам. Нам необходимо улучшить разведку, связь, интеграцию с F-35, Abrams и Apache, а также способность действовать в любой среде", - сообщил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что "модернизация стоимостью $3,8 млрд позволит перейти от версии C/D Block 52 к версии V Block 72 - той самой, которую, в частности, приобрела Словакия в качестве своего самого современного самолета".

Модернизация затронет не только сами истребители, но и радиолокационные станции, системы связи, опознавания "свой-чужой", наземную инфраструктуру, а также симуляторы и учебные самолеты.

"Наша цель - чтобы Польша вошла в тройку стран-лидеров НАТО по оперативным возможностям. Данная модернизация - шаг в этом направлении", - подчеркнул министр обороны.

Истребители F-16, в количестве 48, были поставлены Вашингтоном Варшаве в 2006-2008 годах с целью полного переоснащения польских ВВС с постсоветской техники на западную.

Минобороны НАТО Польша США F-16 Быдгощ Владислав Косиняк-Камыш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Трамп заявил, что европейские лидеры заинтересованы в урегулировании на Украине

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия
Дипломатическое противостояние

Эстония высылает российского дипломата

Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Зеленский может приехать в Берлин в среду для участия в видеозвонке с Трампом

В Европе планируют прояснить позицию Трампа по Украине на онлайн-саммите в среду

В Европе планируют прояснить позицию Трампа по Украине на онлайн-саммите в среду

ВМС КНР вытеснили американский эсминец из спорной акватории в Южно-Китайском море

Что случилось этой ночью: среда, 13 августа

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе447 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });