Макрон отметил, что вопросы территорий Украины должны обсуждаться с Киевом

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в среду по итогам встречи в формате видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон на переговорах с президентом России Владимиром Путиным будет стремиться договориться о прекращении огня на Украине.

"Разговор с Трампом позволил прояснить его намерения, а с нашей стороны - выразить наши ожидания. Желание США - добиться прекращения огня", - приводят французские СМИ слова Макрона после его переговоров с Трампом.

Похожую мысль озвучил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По сообщениям западных СМИ, он подчеркнул, что для Трампа тема прекращения огня будет приоритетной.

Французский лидер отметил, что "все, что касается Украины, должно обсуждаться с Украиной".

Он отметил, что с точки зрения европейских стран территориальные вопросы следует обсуждать только с участием Киева.

Ранее в среду Макрон и другие европейские лидеры провели встречу в режиме видеоконференции с Трампом.

Трамп и Путин проведут в пятницу переговоры на Аляске.

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

