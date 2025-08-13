Макрон заявил, что судьба дальнейших санкций ЕС против РФ зависит от ближайших переговоров

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в среду заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении России.

"Мы ранее приняли новый санкционный пакет в отношении России. Мы готовим еще один. И я думаю, что его судьба будет зависеть от переговоров в ближайшие дни и недели. Но нельзя ничего исключать", - сказал Макрон журналистам.

Ранее Макрон и ряд европейских лидеров провели переговоры в формате видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.



