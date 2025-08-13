ЕК предоставила гарантии ЕБРР по кредиту в 500 млн евро для системы газоснабжения Украины

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) подписала в среду гарантийное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), которое позволит получить кредит в размере 500 млн евро "на энергетическую безопасность Украины", сообщило представительство ЕС в Киеве.

"Финансирование позволит государственной компании "Нафтогаз Украины" обеспечить экстренные закупки газа. Комиссия гарантирует 90% кредита в рамках измененной программы HI-BAR (Highly Integrative Basic And Responsive - гарантийная программа для зелёной энергетики - ИФ), финансируемой в контексте инвестиционной платформы ЕС для Украины", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте делегации (представительства) Евросоюза на Украине.

Как считают в Еврокомиссии, "восполнение истощенных газовых запасов Украины с помощью этого пакета финансирования будет иметь ключевое значение для обеспечения доступа критически важной инфраструктуры и населения страны к источникам энергии в зимний период".

Отмечается, что "Нафтогаз" будет закупать природный газ на конкурентных условиях.

"После погашения двухлетнего кредита ЕБРР и Еврокомиссия перераспределят доступное гарантийное покрытие на инвестиционные проекты, позволяющие привлекать долгосрочные частные и государственные инвестиции, например, в сектор возобновляемых источников энергии", - отмечается в сообщении.

Делегация ЕС на Украине напомнила, что украинская инвестиционная платформа является частью фонда для Украины с бюджетом 50 млрд евро, призванной привлекать государственные и частные инвестиции для восстановления и реконструкции страны. Платформа располагает финансовыми инструментами на общую сумму 9,3 млрд евро, включая гарантии по кредитам на 7,8 млрд евро и смешанное финансирование на 1,5 млрд евро.

"Цель платформы - мобилизовать 40 млрд евро инвестиций для восстановления, реконструкции и модернизации Украины", - объясняют в ЕС.