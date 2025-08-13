Поиск

Стармер на переговорах с лидерами ЕС, Трампом и Зеленским отметил важность гарантий безопасности Украины

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер в среду заявил, что Киев нужно обеспечить надежными гарантиями безопасности в рамках украинского урегулирования, сообщает британское правительство.

"Премьер дал четко понять, что наша поддержка Украины непоколебима. Международные границы не должны меняться силой, Украина должна иметь прочные и заслуживающие доверия гарантии безопасности, чтобы защищать свою территориальную целостность, в рамках любой сделки", - говорится в сообщении.

Такое мнение Стармер, как отмечается в сообщении, выразил в ходе переговоров в формате видеоконференции ранее в среду. В них приняли участие лидеры ряда европейских стран, президент Украины Владимир Зеленский, а также президент США Дональд Трамп.


Великобритания ЕС США Украина Кир Стармер Дональд Трамп Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

CBS узнал о планах властей США организовать встречу Трампа, Путина и Зеленского

Макрон отметил, что вопросы территорий Украины должны обсуждаться с Киевом

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Трамп заявил, что европейские лидеры заинтересованы в урегулировании на Украине

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия
Дипломатическое противостояние

Эстония высылает российского дипломата

Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе448 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });