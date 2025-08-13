Стармер на переговорах с лидерами ЕС, Трампом и Зеленским отметил важность гарантий безопасности Украины

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер в среду заявил, что Киев нужно обеспечить надежными гарантиями безопасности в рамках украинского урегулирования, сообщает британское правительство.

"Премьер дал четко понять, что наша поддержка Украины непоколебима. Международные границы не должны меняться силой, Украина должна иметь прочные и заслуживающие доверия гарантии безопасности, чтобы защищать свою территориальную целостность, в рамках любой сделки", - говорится в сообщении.

Такое мнение Стармер, как отмечается в сообщении, выразил в ходе переговоров в формате видеоконференции ранее в среду. В них приняли участие лидеры ряда европейских стран, президент Украины Владимир Зеленский, а также президент США Дональд Трамп.



