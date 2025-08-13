Поиск

В Эстонии приостановлен проект морского ветропарка

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Эстонский производитель возобновляемой электроэнергии Enefit Green и японская Sumitomo Corporation прекратили совместную работу над проектом морского ветропарка в Рижском заливе, сообщают эстонские СМИ.

Решение было принято на основе общего взгляда на перспективы морской энергетики в Эстонии и текущую ситуацию на рынке.

За последние месяцы в разработке проекта был достигнут значительный прогресс. Тем не менее из-за текущей рыночной ситуации инвесторы испытывают неуверенность и не готовы вкладывать миллиарды евро в крупномасштабную морскую ветроэнергетику.

Кроме того, у Эстонии нет четкого решения об увязке долгосрочных инвестиций в производство электроэнергии с такими механизмами, как контракты на разницу цен или другими аналогичными мерами, необходимыми для реализации столь масштабных проектов.

"Морская ВЭС требует существенно больше ресурсов уже на раннем этапе, чем проекты на суше. Без ясного понимания будущей энергетической политики Эстонии невозможно и дальше вкладывать в проект значительные ресурсы. Морская ветроэнергетика играет важную роль в будущем энергетическом балансе страны, однако для реализации проекта, помимо сильной команды, необходимы долгосрочные политические и финансовые гарантии", - заявил по этому поводу председатель правления Enefit Green Юхан Агурайюя.

По его словам, Enefit Green завершает процедуру получения разрешения на строительство и оценку воздействия на окружающую среду для морского ветропарка в Рижском заливе, чтобы обеспечить проекту перспективы дальнейшего развития.

В Sumitomo Corporation отметили, что считают Enefit Green надежным партнером и признают важность совместных усилий, направленных на развитие морской ветроэнергетики в Эстонии.

В морском ветропарке в Рижском заливе планировалось установить до 84 ветрогенераторов общей мощностью 1 тыс. МВт, которые смогут вырабатывать до 4 ТВт.ч электроэнергии в год.

Местом размещения выбран Рижский залив - в 11 км от острова Кихну и в 16 км от поселка Хяэдемеэсте.

Эстония Enefit Green Sumitomo Corporation
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

CBS узнал о планах властей США организовать встречу Трампа, Путина и Зеленского

Макрон отметил, что вопросы территорий Украины должны обсуждаться с Киевом

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Трамп заявил, что европейские лидеры заинтересованы в урегулировании на Украине

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия
Дипломатическое противостояние

Эстония высылает российского дипломата

Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе448 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });