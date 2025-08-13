В Эстонии приостановлен проект морского ветропарка

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Эстонский производитель возобновляемой электроэнергии Enefit Green и японская Sumitomo Corporation прекратили совместную работу над проектом морского ветропарка в Рижском заливе, сообщают эстонские СМИ.

Решение было принято на основе общего взгляда на перспективы морской энергетики в Эстонии и текущую ситуацию на рынке.

За последние месяцы в разработке проекта был достигнут значительный прогресс. Тем не менее из-за текущей рыночной ситуации инвесторы испытывают неуверенность и не готовы вкладывать миллиарды евро в крупномасштабную морскую ветроэнергетику.

Кроме того, у Эстонии нет четкого решения об увязке долгосрочных инвестиций в производство электроэнергии с такими механизмами, как контракты на разницу цен или другими аналогичными мерами, необходимыми для реализации столь масштабных проектов.

"Морская ВЭС требует существенно больше ресурсов уже на раннем этапе, чем проекты на суше. Без ясного понимания будущей энергетической политики Эстонии невозможно и дальше вкладывать в проект значительные ресурсы. Морская ветроэнергетика играет важную роль в будущем энергетическом балансе страны, однако для реализации проекта, помимо сильной команды, необходимы долгосрочные политические и финансовые гарантии", - заявил по этому поводу председатель правления Enefit Green Юхан Агурайюя.

По его словам, Enefit Green завершает процедуру получения разрешения на строительство и оценку воздействия на окружающую среду для морского ветропарка в Рижском заливе, чтобы обеспечить проекту перспективы дальнейшего развития.

В Sumitomo Corporation отметили, что считают Enefit Green надежным партнером и признают важность совместных усилий, направленных на развитие морской ветроэнергетики в Эстонии.

В морском ветропарке в Рижском заливе планировалось установить до 84 ветрогенераторов общей мощностью 1 тыс. МВт, которые смогут вырабатывать до 4 ТВт.ч электроэнергии в год.

Местом размещения выбран Рижский залив - в 11 км от острова Кихну и в 16 км от поселка Хяэдемеэсте.