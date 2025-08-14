Премьеры РФ и Киргизии обсудят перспективы сотрудничества между в ряде сфер

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках официального визита в Киргизию проведёт в четверг переговоры со своим коллегой Адылбеком Касымалиевым.

Встреча пройдёт на побережье озера Иссык-Куль на курорте Чолпон-Ата.

Как ранее сообщила пресс-служба правительства РФ, в ходе переговоров глав правительств России и Киргизии планируется "обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества". Премьеры двух стран обсудят развитие практической кооперации в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях.

Как ожидается, в ходе переговоров особое внимание будет уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам переговоров президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова 2 июля 2025 года в Москве.

В текущем году премьеры двух стран встречались "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета 31 января в Алма-Ате, в рамках заседания Совета глав правительств СНГ 5 июня в Душанбе, а также на Международной экологической конференции 24-25 июля в Республике Алтай.

Премьер-министр РФ во время своего официального визита в Киргизию также встретится с президентом республики Садыром Жапаровым, сообщили ранее в пресс-службе киргизского правительства.

Кроме того, в пятницу Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Как ожидается, на заседании обсудят актуальные задачи углубления интеграции в Евразийском экономическом союзе, в том числе в области таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, а также в сфере охраны природы, сообщили ранее в пресс-службе правительства РФ.