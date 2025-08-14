Православные христиане встречают Успенский пост и празднуют Медовый Спас

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Двухнедельный Успенский пост начинается в четверг у православных христиан. Это единственный из постов, который посвящен Богородице. Он установлен в память Успения (земной кончины) Божьей Матери.

По церковному преданию, пережив Иисуса на 15 лет, Дева Мария провела все эти годы в подвигах молитвы и поста, поэтому празднику Успения (28 августа) у православных также предшествует постный период.

По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к Великому: кроме обычного запрета на мясо, яйца, молочные и рыбные продукты, церковь предписывает воздерживаться от растительного масла (оно разрешено только в в субботу и воскресенье). Также один раз за весь пост дозволяется рыба - в праздник Преображения Господня (19 августа).

Первый день Успенского поста именуется Медовым Спасом. В это время на Руси начинали собирать мед и освящали его в храмах.